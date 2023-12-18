جعجع: رغم كل الصعوبات والتشرذم في مجلس النواب تمكنا من منع تأخر البلد خطوات إلى الوراء

جعجع: رغم كل الصعوبات والتشرذم في مجلس النواب تمكنا من منع تأخر البلد خطوات إلى الوراء

نظم حزب "القوات" ريسيتالًا ميلاديًا في معراب بعنوان "ليتجدد وجه الأرض".



وفي ختام الريسيتال، ألقى جعجع كلمة قال فيها إنه "على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، أرى أنه كلما كانت الظروف صعبة، علينا أن نعيش العيد أكثر وأكثر حتى نستمد القوة اللازمة، القوات اللازمة، لنتمكن من المواجهة أكثر فأكثر".



ولفت إلى أنه "في الوقت الذي نعيد فيه، ثمة مأساة كبيرة في غزة"، معلنًا "التضامن الإنساني الكامل مع أهالي غزة والإحساس العميق بأوجاعهم".



وقال: "ليتجدد وجه الأرض، بالإيمان وبالكد والجد والعمل المتواصل، كل يوم هناك إمكانية ليتجدد وجه الأرض، على سبيل المثال ما شهدناه مؤخرًا في مجلس النواب، فرغم كل الصعوبات والتناقضات والتشرذم الموجود في المجلس، إستطعنا التقدم خطوة نحو الأمام، أو بالأحرى تمكنا من منع تأخر البلد خطوات إلى الوراء، من خلال تركيز وضع مؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي، أقله أمنا لبلدنا وشعبنا الإستقرار الداخلي الذي نعيشه منذ 4 سنوات".



وإذ دعا اللبنانيين إلى "عدم الخوف ولو في خضم العوامل المقلقة"، طمأن قائلًا: "نحن موجودون، منظمون، فاعلون، مصممون على القيام بكل ما يلزم لمنع المخاطر من الوقوع في بلدنا قدر الإمكان حتى نتمكن من الوصول إلى مرحلة سلام أو أقله إلى أقل ضرر ممكن لنستمر بعدها، وصولًا إلى شاطىء الأمان".