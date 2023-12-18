كولونا من قصر الصنوبر: إذا غرق لبنان في الحرب فهو لن يتعافى

شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على أن ارتفاع مستوى التوتر الواضح على جانبي الخط الأزرق خطير جدا.



ولفتت كولونا في خلال مؤتمر صحافي في قصر الصنوبر عقد مساء اليوم، الى أن زيارتها للبنان تأتي لتفادي خطر توسع الحرب الذي لا يزال مرتفعا جدا، وانه من مسؤولية الافرقاء العمل لتفادي اشتعال المنطقة، الذي إن حصل لن يفيد احدا، ولن يؤدي إلا لزيادة المخاطر وابعاد الكل عن الأمن والسلام.



وقالت: "جئنا نقول للجميع بأن الديبلوماسية تفيد في هذه الأجواء وليس العمل العسكري، وقلت للمسؤولين اللبنانيين إذا غرق لبنان في الحرب فهو لن يتعافى والوضع خطير جدا، وأحمل رسالة لمن هم خارج لبنان وينتظرون الاستفادة من الوضع الكارثي غزة لزيادة التوتر، واعني إيران وكل ادواتها في العراق وسوريا، وأيضا ما يقوم به الحوثيون في البحر الاحمر، فهذا خطأ كبير وأمر خطير جدا، ويجب وقف التصعيد".



وأضافت: "لبنان بلد صديق وغال على قلب فرنسا وهي لن تألو جهدا من احل الحفاظ على الاستقرار فيه،، وهذا يتم عبر تنفيذ القرار 1701 لما فيه مصلحة الجميع، وهذا يؤثر على تحسن الوضع الميداني".



وأشادت بالتمديد لقائد الجيش، معتبرة أن "الأمر مفيد جدا وهام للاستقرار في لبنان ولكن هذا لا يكفي".



وناشدت كل المسؤولين التحلي بالمسؤولية لانتخاب رئيس للجمهورية".