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هاشم لـ عشرين 30: الطائف كان مرحلة إنتقالية لوضع أكثر إستقرارًا... والظروف هي التي فرضت هذا الحل في قيادة الجيش

هاشم لـ عشرين 30: الطائف كان مرحلة إنتقالية لوضع أكثر إستقرارًا... والظروف هي التي فرضت هذا الحل في قيادة الجيش





وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أشار إلى أن "الطائف كان مرحلة إنتقالية لوضع أكثر إستقرارًا، ونحن لم نطبقه، فلو تم تطبيقه لكانت كل الثغرات ظهرت."



وأكد هاشم أننا "ضد إيصال قيادة الجيش إلى الفراغ والظروف هي التي فرضت هذا الحل، كما أن قائد الجيش لا يزال في موقعه وموضوع التمديد لم يعطه أي إضافات."



وعن الحرب الدائرة في غزة، قال إن "الإسرائيلي لم يتقبل هزيمته عام 2006 ويحاول إعادة تكوين صورته التي حطمت خصوصًا بعد 7 تشرين الأول من جديد."



أما عن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبنان، إعتبر أنها "كانت تنقل المناخ والتهديد الإسرائيلي إلينا،" لافتًا إلى أن "الإجابة عليها كانت واضحة أن لبنان يطبق الـ1701 وملتزم به،" داعيًا من تنصل منه إلى تطبيقه.

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنه "مر على لبنان سنوات شبيهة بسنة 2023 بالتحديد، ونحن في مرحلة صعبة بعد أعوام من التراخي وفي ظل هذا التشابك بين المكونات والنظام الطائفي."وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أشار إلى أن "الطائف كان مرحلة إنتقالية لوضع أكثر إستقرارًا، ونحن لم نطبقه، فلو تم تطبيقه لكانت كل الثغرات ظهرت."وأكد هاشم أننا "ضد إيصال قيادة الجيش إلى الفراغ والظروف هي التي فرضت هذا الحل، كما أن قائد الجيش لا يزال في موقعه وموضوع التمديد لم يعطه أي إضافات."وعن الحرب الدائرة في غزة، قال إن "الإسرائيلي لم يتقبل هزيمته عام 2006 ويحاول إعادة تكوين صورته التي حطمت خصوصًا بعد 7 تشرين الأول من جديد."أما عن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبنان، إعتبر أنها "كانت تنقل المناخ والتهديد الإسرائيلي إلينا،" لافتًا إلى أن "الإجابة عليها كانت واضحة أن لبنان يطبق الـ1701 وملتزم به،" داعيًا من تنصل منه إلى تطبيقه.