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ضو لـ عشرين 30: سلاح حزب الله ينافي قيام الدولة القوية التي نريدها... ونتضامن مع غزة لكننا نريد تحييد لبنان عن الحرب

ضو لـ عشرين 30: سلاح حزب الله ينافي قيام الدولة القوية التي نريدها... ونتضامن مع غزة لكننا نريد تحييد لبنان عن الحرب

أوضح عضو كتلة تحالف التغيير النائب مارك ضو أنه "ما من مخالفة دستورية في موضوع قائد الجيش، والتمديد للقوى العسكرية قابل بسبب الظروف القائمة والطارئة."



وأشار في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI إلى أن "التمديد لقائد الجيش متعلق بوضع الحرب."



وشدد ضو على أن "سلاح حزب الله هو سلاح خارج الدولة وينافي قيام الدولة القوية التي نريدها."



وفي موضوع الرئاسة، قال: "تشاورنا مع المعارضة وصوتنا لمعوض، وتشاورنا وتقاطعنا مع التيار وصوتنا لأزعور، أما الفريق الذي لم نصل معه إلى نتيجة فهو الفريق الداعم لفرنجية،" مؤكدًا أننا "لم نعطل النصاب ولسنا مع صيغة طاولة الحوار."



وفي موضوع الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل، شدد على أننا "نتضامن مع غزة، لكننا مع المصلحة الوطنية ونريد تحييد لبنان عن هذه الحرب."