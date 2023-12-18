عطالله لـ عشرين 30: سنقدم طعنًا في موضوع قائد الجيش... ونحن مع تحييد لبنان عن الحرب

عطالله لـ عشرين 30: سنقدم طعنًا في موضوع قائد الجيش... ونحن مع تحييد لبنان عن الحرب

أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أننا "سنقدم طعنًا في موضوع قائد الجيش لعدم شمولية هذا القانون وللتمييز بين الناس في الفئة نفسها،" معتبرًا أن

"الخسارة في ملف قائد الجيش هي خسارة الدستور ودهسه."



وفي حديث لبرنامج "عشرين 30"، سأل: "طالما أن الحل القانوني موجود في موضوع قيادة الجيش، لم الذهاب إلى الإستثناء؟"



وعن الحرب الدائرة في غزة، شدد عطالله على أننا "مع تحييد لبنان عن هذه الحرب، وإذا أراد الإسرائيلي أن "يرتاح منا فلينسحب من عنا" لأننا نشهد كل يوم خروقات مختلفة من قبله."



ورأى أننا "لا نستطيع لوحدنا كلبنانيين أن نحمل وزر الحرب مع إسرائيل."



وعن موضوع رئاسة الجمهورية، أشار إلى أنه "إذا لم نستطع الوصول إلى إسم للرئاسة، يبقى الحل القانوني الدستوري لرئيس المجلس بالدعوة إلى جلسة والتعهد بعدم الخروج منها إلا برئيس."

