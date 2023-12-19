مركز الملك سلمان واصل توزيع الكسوة الشتوية في عدد من المناطق

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في بيان، أنه يستمر بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء، بتوزيع الكسوة الشتوية ضمن مشروع كنف 2 في جمهورية لبنان لعام 2023 الذي تستفيد منه الأسر اللبنانية والسورية والفلسطينية في كل المناطق اللبنانية، وقد تم توزيع اكثر من 21,000 قسيمة شرائية حتى اليوم في كل من بيروت ووادي خالد وحاصبيا وزغرتا والناعمة.