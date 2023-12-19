كتاب من ميقاتي إلى وزير الدفاع

أطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء، في مستهل الجلسة، اليوم، على تفاصيل الكتاب، الذي وجّهه إلى وزير الدفاع.

وطلب ميقاتي، في الكتاب، تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور، في رئاسة الأركان والمجلس العسكريّ.

ويذكر أن وزير الدفاع أجاب على كتاب ميقاتي بأنه ما زال يدرس الموضوع.