حنكش: هذا ما جعلنا نصوّت للتمديد لقائد الجيش

دعا النائب الياس حنكش إلى ممارسة الضغوطات، لانتخاب رئيس للجمهورية، في أسرع وقت.



ورأى، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، أنّ لبنان على أبواب حرب، ما يتوجّب حماية المؤسسة العسكرية "المؤسسة الوحيدة الصامدة".



وقال: "هذا ما جعلنا نصوّت للتمديد."



واعتبر ألّا أولوية، اليوم، تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية.



وفي ما خصّ ملف اللاجئين السوريين، لفت إلى ألّا قدرة لقائد الجيش أن يقرر فتح الحدود أو عدمه.



وعن ملف انتخاب رئيس للجمهورية، أعلن حنكش احتمال الكتائب المضي بمرشّحين غير جهاد أزعور.