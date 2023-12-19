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بلال عبدالله للـLBCI: يجب في لحظة من اللحظات أن نتوافق جميعا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني

بلال عبدالله للـLBCI: لا عداوة لنا مع "التيار الوطني الحر" ولا مع سليمان فرنجية

رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنه "يجب في لحظة من اللحظات، أن نتوافق جميعا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني ربما".



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أنه منذ أيام الرئيس فؤاد شهاب وحتى اليوم، كل قائد جيش هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية. ورأى أن هذا الموضوع يخلق مشاكل ضمن الجيش وخارجه.



وأكد النائب بلال عبدالله أن قانون الدفاع واضح، والوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان.



وقال: "اليوم تم التمديد لقائد الجيش ولكن هذا القائد لا يستطيع أن يمرض أو أن يسافر لأنه اذا حصل أي أمر لا أحد ينوب عنه"، في ظل الشغور في منصب رئيس الأركان.



وأضاف: "هذا الموضوع يجب اخراجه من الحسابات الضيقة ونحن لا فواتير لنا مع أحد".



وشدد على ألا عداوة لهم مع أي فريق داخلي في البلد، مؤكدا ألا عداوة مع "التيار الوطني الحر" ولا مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.