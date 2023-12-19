جيمي جبّور: نستكمل موقفنا الرافض للتمديد لقائد الجيش وسنقدّم طعنًا

أكّد عضو تكتّل لبنان القويّ، النائب جيمي جبور، استكمال الكتلة بموقفها الرافض للتمديد لقائد الجيش و"سنقدّم طعنًا بهذا التمديد".واعتبر، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI أنّ قانون التمديد، في شكله الحاليّ، يمثّل عدم شمولية التشريع والإعتداء على صلاحيات السلطية الإجرائية.ولفت إلى أنّ وزير الدفاع أبلغ مجلس الوزراء، سابقًا، أنّه في صدد القيام بالإجراءات، ضمن القوانين، لملء فراغ قائد الجيش.وذكّر جبّور بموقف "حزب الله" السابق الداعي بعدم التمديد للمدراء العامين جميعهم.وقال: "لا حكومة أصيلة من دون رئيس جمهورية، لذلك علينا أن نعمل بالموقت."وشدّد على وجود كفاءات، بين الجيش، ما يكفي لتولّي القيادة.