الراعي استقبل وفد طاولة حوار المجتمع المدني والمدير العام لكازينو لبنان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وفد طاولة حوار المجتمع المدني برئاسة حياة ارسلان التي أعلنت بعد اللقاء انهم "عرضوا امام البطريرك اهداف اطلاق تجمع دولة لبنان الكبير فرحّب بالفكرة ودعاهم الى اطلاقه من الصرح البطريركي" .



وأشارت ارسلان الى أن "هذا التجمع مؤلف من اللبنانيين الذين يؤمنون بلبنان الكبير وهدفه الغاء لغة التقسيم والفدرالية والحد من سيطرة الدويلة على الدولة خصوصا اننا نمر في مرحلة خطرة للغاية".



ومن زوار الصرح البطريركي، المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري.