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وزير الدفاع ردّ على كتاب ميقاتي حول سدّ الشغور في المجلس العسكري

ردّ وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم على كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول سدّ الشغور في المجلس العسكري.