تيمور جنبلاط استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي... ماذا بحثا؟

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، بحضور النائب وائل أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات المحلية والاقليمية.