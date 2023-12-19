بو صعب إستقبل السفيرة الأميركية التي نوهت بـ"الإنجاز" التشريعي الأخير

بو صعب استقبل السفيرة الأميركية في زيارة وداعية

استقبل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا في مكتبه في المجلس النيابي في زيارة وداعية لختام مهامها الدبلوماسية في لبنان.



وتطرق الاجتماع إلى التعاون الكبير بينهما والذي أدى إلى إنجازات في ملفات عدة أهمها الترسيم البحري، كما تمت مناقشة التطورات على الجبهة الجنوبية والدور الذي تقوم به الادارة الأميركية لتجنب التصعيد وإبعاد الحرب.



ونوهت السفيرة الاميركية بـ"الإنجاز التشريعي الأخير ودور نائب رئيس المجلس الإيجابي الذي ساهم باقرار بعض القوانين التي تخدم مصالح الشعب اللبناني، ومنها قانون الصندوق السيادي".



وشكر بو صعب السفيرة شيا على جهودها كافة، في خلال فترة مهامها في لبنان و"التي كان لها دور فعال في كثير من القضايا ساعدت عددا كبيرا من اللبنانيين، إضافة إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية".