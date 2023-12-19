مكاري: للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية

أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، متابعته جلسات مجلس النواب، التي "أكدت الإستقرار التشريعيّ، الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان."



وأوضح، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ الإستقرار التشريعيّ ينسحب على الأوضاع كلها، في البلد، كالاستقرار الأمنيّ، من مثل موضوع الجيش والقوى الأمنية، إضافة إلى التشريعات، التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة.



ودعا إلى الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية.



ورأى وجوب استمرار البرلمان بالتشريع ومواصلة الحكومة عملها.



وقال مكاري: "نصرّ على إعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالإعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكريّ، إذ أنّ الملف قيد المتابعة وصولًا إلى الحل المنصف للجميع."