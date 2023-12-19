لحود: وزارة الزراعة صارمة في تطبيق القرارات التنظيمية

أكّد المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، أثناء جولة، في مرفأ بيروت والمطار، أنّ وزارة الزراعة صارمة في تطبيق القرارات التنظيمية من جهة احترام المواصفات والنوعية المحددة على الصادرات والواردات الزراعية النباتية والحيوانية لحماية المستهلك اللبنانيّ.



وأوضح أنّ قيمة الصادرات اللبنانية الزراعية النباتية والحيوانية ومنتجات الصناعات الزراعية بلغت، وفقًا لإحصاءات إدارة الجمارك، ٧٥٦ مليون دولار العام ٢٠٢٢ و ٩٨٦ مليون دولار العام 2021.



وأتت هذه الجولة ككشف على مراكز الحجر الصحيّ الزراعيّ والبيطريّ التابعة لوزارة الزراعة، في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدوليّ الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون والمساعدون الفنيون الموجودون في المرفأ والمطار .



واطلع لحود على سير العمل وأشرف على عمليات كشف على منتجات زراعية مصدرة ومستوردة نباتية وحيوانية.