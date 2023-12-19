رئاسة الاركان بين طوني فرنجية وأبو فاعور

عرض النائب طوني فرنجيه، في دارته في بيروت، مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائب وائل أبو فاعور ومستشار رئيس"الحزب التقدمي الاشتراكي حسام حرب بحضور الوزير السابق يوسف سعادة، آخر المستجدات على الساحة اللبنانية كما تم التطرق إلى موضوع رئاسة الأركان.

وقد وصفت مصادر المجتمعين الاجتماع بالايجابي وتظهر فيه حرص المردة على المؤسسة العسكرية.