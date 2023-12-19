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جنبلاط عرض التطورات مع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هيلين كونواي موريه
أخبار لبنان
2023-12-19 | 13:07
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جنبلاط عرض التطورات مع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هيلين كونواي موريه
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ هيلين كونواي موريه، ترافقها المسؤولة في الحزب الإشتراكي الفرنسي ريتا معلوف.
وجرى عرض مختلف المستجدات والتطورات الراهنة.
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