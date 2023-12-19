ميقاتي هنأ خشاب لنيلها جائزة "نوابغ العرب" في السعودية: اضافة قيّمة في سجل النبوغ والابداع اللبناني بالعالم

هنّأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إتصال هاتفي، البروفيسورة اللبنانية نيفين محمد علي خشاب، لنيلها جائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية، وذلك تقديراً لإسهاماتها البارزة في مجالات علوم الكيمياء، والهندسة الحيوية، والعلوم البيولوجية في جامعة "الملك عبد الله للعلوم والتقنية" في المملكة العربية السعودية.



واكد ميقاتي ان هذا الفوز يمثل اضافة قيّمة في سجل النبوغ والابداع اللبناني في كل العالم.



وقال: "لا شك بأن ما تقدمه السيدة خشاب من ابحاث يقدّم بشكل أساسي اضافات علمية للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية والبيئية".