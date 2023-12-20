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الأبيض خلال اجتماع تنسيقي مع اليونيسف: ماضون قدمًا في دعم مراكز الرعاية

أخبار لبنان
2023-12-20 | 05:22
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الأبيض خلال اجتماع تنسيقي مع اليونيسف: ماضون قدمًا في دعم مراكز الرعاية
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الأبيض خلال اجتماع تنسيقي مع اليونيسف: ماضون قدمًا في دعم مراكز الرعاية

نوّه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض بالتعاون مع "اليونيسف"، معتبراً أنه يشكل دعمًا مستمرًا وأساسيًا في ظل ما يعانيه لبنان ونظامه الصحي من محدودية في الموارد.

وأبدى الأبيض في خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده مع ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان ادوارد بيجبيدير، تم البحث في خلاله في ما تم تنفيذه من خطة 2023 لدعم مراكز الرعاية الأولية والتي وضعت بالتعاون بين" اليونيسف "ووزارة الصحة العامة، إضافة إلى خطة عمل 2024 وأولوياتها وسائر البرامج المشتركة الجاري تنفيذها والمستقبلية، إرتياحه لما تم تحقيقه من تقدم كبير وسط ظروف شديدة الصعوبة ما أضفى على هذا التقدم أهمية مضاعفة.

وأشار الى أن حاجة لبنان للمضي قدمًا في تأمين مستوى جيد ومستدام لخدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية على أساس مؤشرات واضحة ودقيقة، مشددا على أهمية الرقمنة في هذا المجال.

ولفت إلى وجوب إدراجها من ضمن أولويات الخطط المرتبطة بالنظام الصحي.

بدوره، أكد بيجبيدير التزام اليونيسف دعم وزارة الصحة العامة والخطط المناسبة للمساهمة الفعالة بتنمية القطاع الصحي.

وشكر الأبيض على ما يظهره من تعاون وثيق، مثنيًا على التقدم الذي أحرزه في تطوير القطاع الصحي العام في لبنان.


برامج االتعاون

وتشمل برامج التعاون بين وزارة الصحة العامة واليونيسف مجالات متعددة لدعم القطاع الصحي أبرزها تطوير مراكز الرعاية الأولية والإهتمام بالأم والطفل وحديثي الولادة فضلا عن روزنامة التحصين المتكامل وبرنامج تغذية الطفل وتنميته.

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