لقاء بين مخزومي وفرونتسكا... وهذا ما عرضاه

لقاء بين مخزومي وفرونتسكا... وهذا ما عرضاه

إلتقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.



وتخلل اللقاء عرض للأوضاع الراهنة على الحدود الجنوبية وفي غزة والمنطقة، إضافة إلى تجديد التأكيد على ضرورة ضغط الدول الفاعلة في الأمم المتحدة لوقف الأعمال العدوانية في غزة والجنوب والتطبيق الكامل للقرار 1701.



وتطرق اللقاء أيضًا إلى بعض العناوين على الساحة الداخلية وأبرزها ملف النازحين السوريين وملف الإنتخابات الرئاسية التي بات من الضروري إنجازها في أقرب وقت ممكن.