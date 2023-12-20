ميقاتي بحث مع زواره في التطورات واطلع من الحوت على أوضاع "الميدل إيست"

ميقاتي بحث مع زواره في التطورات واطلع من الحوت على أوضاع "الميدل إيست"

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الحكومة عازمة على إعطاء الموظفين كل الحوافز المالية، بما يتواءم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الإستقرار المالي والنقدي".



وقال أمام زواره: "لقد كنت مبادرًا، وقبل أي مطالبة، إلى طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا الموضوع لا تراجع عنه، ونحن ملتزمون بسريان مفعول تلك الحوافز بمفعول رجعي إعتبارًا من الأول من شهر كانون الأول الحالي. ونحن في صدد إستكمال البحث في طلب المتقاعدين ولإجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التي تطالهم".



ولفت إلى أنه "في إطار قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الإنتظام إلى مختلف المرافق العامة، وفي سبيل تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وبغية جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والإنصراف، ولتنفيذ نظام يعتمد على وجود بصمة إلكترونية، طلب من كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية، وذلك بحسب النموذج المرفق، على أن يتم إيداعه جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المكلف متابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم."



ووقع رئيس الحكومة المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.



وكان رئيس الحكومة إستقبل سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول وعرض معه الأوضاع الراهنة والعلاقات بين البلدين.



كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا في زيارة وداعية لمناسبة مغادرتها لبنان.



واستقبل رئيس الحكومة نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن مع وفد من مجلس النقابة ونقباء المحامين السابقين.



وبعد اللقاء، قال النقيب الحسن: "قمنا بزيارة بروتوكولية لميقاتي، وبحثنا أمورًا تهم المحامين والمواطنين في لبنان، وأهمها الوضع في الجنوب. وأكد ميقاتي أنه يتابع الوضع بشكل حثيث لما فيه مصلحة لبنان والقضايا العربية، وهو لن يألو جهدًا في سبيل تحقيق الإستقرار في الجنوب ونصرة الشعب الفلسطيني. كما عرضنا أمورًا نقابية وإدارية ووعدنا دولة الرئيس بتحقيق المطالب وفق الإمكانات المتاحة، كما بشرنا بأن الأوضاع الإقتصادية تتطور باتجاه الأفضل، وهناك خطط وقوانين لمصلحة المواطنين تقوم الحكومة بوضعها بالتعاون مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار نشكر الوزراء والنواب لسعيهم للعمل لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وتعزيز مفهوم سيادة القانون في لبنان".



وأشار إلى أن "البحث تطرق إلى أمور تهم القضاء وعمل المحامين وتعزيز الأمن في قصور العدل خاصة في طرابلس وتعزيز العمل القضائي وتفعيله، بالإضافة إلى مرسوم إنشاء محكمة إستئناف في عكار، كما طالبناه بالسعي لانتخاب رئيس للجمهورية لأهمية هذا المركز".



واستقبل ميقاتي وفدًا من نواب بيروت وتم البحث في مطالب خدماتية وانمائية.



واستقبل رئيس الحكومة النائب طوني سليمان فرنجية.



كذلك، إستقبل النائب طه ناجي وبحث معه في الأوضاع الراهنة لا سيما أوضاع مدينة طرابلس.



وإجتمع مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.



واستقبل رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت واطلع منه على أوضاع الشركة.