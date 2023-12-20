الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسيتال ميلادي بأصوات الصغار في كنيسة مار تقلا الحازمية
أخبار لبنان
2023-12-20 | 07:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
رسيتال ميلادي بأصوات الصغار في كنيسة مار تقلا الحازمية
0
min
رسيتال ميلادي بأصوات الصغار في كنيسة مار تقلا الحازمية
أكثرُ من خمسين طفلا رنموا الميلاد على طريقتهم الخاصة.
"Chantons Noel"، رسيتال ميلادي ضج انغاماً وتراتيل ميلادية بأصوات الصغار في كنيسة مار تقلا الحازمية.
احتفاليةٌ ميلادية جمعت أهالي المنطقة وبَثت رسالة بأن ميلاد السيد المسيح هو فرح وأمل، رغم الصعوبات.
أخبار لبنان
رسيتال
الميلاد
كنيسة مار تقلا
الحازمية
التالي
إجماع في لجنة المال على دعم الجيش في المهام الملقاة على عاتقه...
على الجبهة اللبنانية الجنوبية... قصف اسرائيلي منذ الصباح استهدف مناطق عدّة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
07:35
كانت ملاكاً على الأرض"... وفاة طفلة قبل عيد الميلاد بمرض نادر
منوعات
07:35
كانت ملاكاً على الأرض"... وفاة طفلة قبل عيد الميلاد بمرض نادر
0
منوعات
2023-12-19
ما طلبته ابنة الـ13 سنة بمناسبة عيد الميلاد صدم الجميع... مجموع لائحتها لامس الـ4000 دولار!
منوعات
2023-12-19
ما طلبته ابنة الـ13 سنة بمناسبة عيد الميلاد صدم الجميع... مجموع لائحتها لامس الـ4000 دولار!
0
منوعات
2023-12-18
انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"
منوعات
2023-12-18
انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"
0
منوعات
2023-12-18
عيد الميلاد صامت في بيت لحم هذا العام
منوعات
2023-12-18
عيد الميلاد صامت في بيت لحم هذا العام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:25
توقيف 5 أشخاص في بلدتي برجا وعشقوت ومنطقة الدكوانة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها مديرية المخابرات
أمن وقضاء
09:25
توقيف 5 أشخاص في بلدتي برجا وعشقوت ومنطقة الدكوانة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها مديرية المخابرات
0
أمن وقضاء
08:33
نفذا العديد من عمليات السرقة من منازل في بلدة مزرعة الشوف... ومفرزة بيت الدين القضائية توقفهما بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
08:33
نفذا العديد من عمليات السرقة من منازل في بلدة مزرعة الشوف... ومفرزة بيت الدين القضائية توقفهما بالجرم المشهود!
0
أخبار لبنان
08:22
"الأشغال": مسؤولية أعمال الصيانة والتشغيل لمنشآت ومباني المطار بعهدة شركة MEAS
أخبار لبنان
08:22
"الأشغال": مسؤولية أعمال الصيانة والتشغيل لمنشآت ومباني المطار بعهدة شركة MEAS
0
أخبار لبنان
07:59
سلسلة استقبالات لبري... بو صعب: وزير الدفاع موجود في وزارته وهو عضو في الحكومة مثله مثل رئيسها
أخبار لبنان
07:59
سلسلة استقبالات لبري... بو صعب: وزير الدفاع موجود في وزارته وهو عضو في الحكومة مثله مثل رئيسها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-12-03
جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-12-03
جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)
0
موضة وجمال
2023-12-19
للمرة الأولى منذ 100 عام... شابة بشعر قصير تفوز بلقب "ملكة جمال فرنسا" (صور)
موضة وجمال
2023-12-19
للمرة الأولى منذ 100 عام... شابة بشعر قصير تفوز بلقب "ملكة جمال فرنسا" (صور)
0
منوعات
2023-12-19
استدرج ضحاياه إلى الغابة بحجة البحث عن الذهب ثم قتلهم.. القبض على المجرم الأربعيني وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-19
استدرج ضحاياه إلى الغابة بحجة البحث عن الذهب ثم قتلهم.. القبض على المجرم الأربعيني وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-12-19
"آبل" تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع
علوم وتكنولوجيا
2023-12-19
"آبل" تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
رسيتال ميلادي بأصوات الصغار في كنيسة مار تقلا الحازمية
أخبار لبنان
07:53
رسيتال ميلادي بأصوات الصغار في كنيسة مار تقلا الحازمية
0
أمن وقضاء
07:50
على الجبهة اللبنانية الجنوبية... قصف اسرائيلي منذ الصباح استهدف مناطق عدّة
أمن وقضاء
07:50
على الجبهة اللبنانية الجنوبية... قصف اسرائيلي منذ الصباح استهدف مناطق عدّة
0
أخبار دولية
02:50
أمير الكويت بعد أداء اليمين: من الضروري مراجعة واقع البلاد الحالي
أخبار دولية
02:50
أمير الكويت بعد أداء اليمين: من الضروري مراجعة واقع البلاد الحالي
0
أخبار دولية
17:15
كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
أخبار دولية
17:15
كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
0
أخبار دولية
17:05
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة
أخبار دولية
17:05
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية
تقارير نشرة الاخبار
14:06
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:25
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:25
أمطار غزيرة وخطر تشكل سيول... اليكم طقس الأيام المقبلة
2
منوعات
11:58
تعرضت العائلة للمطاردة... مقتل طفل بالرصاص على الطريق السريع وهذا ما حصل!
منوعات
11:58
تعرضت العائلة للمطاردة... مقتل طفل بالرصاص على الطريق السريع وهذا ما حصل!
3
خبر عاجل
11:51
مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها
خبر عاجل
11:51
مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها
4
صحف اليوم
23:36
بري مُعاتباً ضيفته الفرنسية: ما فعلتِه مُستهجن (الجمهورية)
صحف اليوم
23:36
بري مُعاتباً ضيفته الفرنسية: ما فعلتِه مُستهجن (الجمهورية)
5
صحة وتغذية
03:29
متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!
صحة وتغذية
03:29
متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!
6
منوعات
12:31
علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!
منوعات
12:31
علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ... ابنة الـ17 سنة تواجه "الجحيم": تمزقت فروة رأسها بنسبة 80% وهذا هو مصيرها!
7
صحة وتغذية
12:11
النوم عارياً: إليكم الأسرار المثيرة لفوائده المذهلة وتأثيره على الحميمية
صحة وتغذية
12:11
النوم عارياً: إليكم الأسرار المثيرة لفوائده المذهلة وتأثيره على الحميمية
8
أخبار لبنان
14:51
"تجمع موظفي الإدارة" يعلن التوقف عن العمل ابتداء من بعد غد الخميس إلى حين بدء تحقيق المطالب
أخبار لبنان
14:51
"تجمع موظفي الإدارة" يعلن التوقف عن العمل ابتداء من بعد غد الخميس إلى حين بدء تحقيق المطالب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More