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سلسلة استقبالات لبري... بو صعب: وزير الدفاع موجود في وزارته وهو عضو في الحكومة مثله مثل رئيسها
أخبار لبنان
2023-12-20 | 07:59
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سلسلة استقبالات لبري... بو صعب: وزير الدفاع موجود في وزارته وهو عضو في الحكومة مثله مثل رئيسها
بري استقبل بو صعب ووفد نقابة المعلمين وتسلم المعجم النيابي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الذي قال بعد اللقاء: "التقيت الرئيس نبيه بري للبحث في ثلاثة مواضيع أساسية بعد الجلسة التشريعية، ومنها التمني والطلب تأكيدا على الكلام الذي قاله الرئيس بري لي بعد نهاية الجلسة، بأن "شغله الشاغل" بعد الأعياد إنتخاب رئيس للجمهورية. وأعتقد أن هذا الموضوع سيكون له الأولوية عند الرئيس نبيه بري حتى نصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية".
وأضاف: "الموضوع الآخر، هو ما يحصل في مجلس الوزراء والكلام الذي سمعناه بالأمس ونسب الى رئيس الحكومة، وهذا أنا الذي كنت أتكلمه مع دولة الرئيس وأنا مسؤول عنه، اذا كان هذا صحيحا كما يقول رئيس الحكومة إنه يعتبر وزير الدفاع قد انتهى بالنسبة اليه ولا يستطيع التعاون معه، أريد أن أقول للرئيس ميقاتي: من مسؤولية رئيس الحكومة التعاطي مع الوزراء كافة وأنا أكيد انه لا يقصد هذا الكلام بهذا الشكل، وربما الإعلام ظهره كذلك. وأتمنى على رئيس الحكومة توضيح هذا الموضوع، وزير الدفاع موجود في وزارته وهو عضو في الحكومة مثله مثل رئيس الحكومة، يعني اذا إنتهى وزير الدفاع بمهامه في وزارته هذا معناه أن الحكومة انتهت وانتهى رئيس الحكومة بنفس الطريقة، اتمنى على رئيس مجلس الوزراء معالجة هذا الأمر".
وأشار الى أن "الكلام في حق وزير الدفاع في هذا الشكل لا يعطي نتيجة"، قائلا: "نحن نريد إيجاد طرق لحل المواضيع وليس تعقيدها" .
وأضاف بو صعب: "طبعا الإستقرار في الجنوب والوضع قبل الاعياد يدرس قدر الإمكان كي يستطيع اللبنانيون المعايدة بسلام".
نقيب المعلمين
واستقبل الرئيس بري نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض وأعضاء مجلس النقابة، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون والمسؤول التربوي المركزي في حركة "أمل" الدكتور علي مشيك.
محفوض
وقال النقيب محفوض: "تشرفنا كمجلس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مع رؤساء الفروع لشكر دولة الرئيس نبيه بري على إقرار المشروعين اللذين يخصان المتقاعدين في المدارس الخاصة. المشروع الأول ، منحة 650 مليارا التي تساعدنا لفترة سنة لزيادة رواتب المتقاعدين، والمشروع الثاني الذي يغطي صندوق التقاعد والتعويضات بمداخيل وزيادة 8 في المئة للأستاذ المتعاقد والمتقاعد، فعلا نسبة المساهمة للمدارس 8 في المئة على كل العملات التي تتعامل بها، وعليه لقد أنجزنا مداخيل للصندوق التقاعد والتعويضات بشكل يستطيع الصندوق أن يغطي نفسه وبعد سنة لصرف المنحة".
وأضاف: "تمنينا على الرئيس بري بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، ان يوعز لوزير المالية لصرف المنحة بسرعة، لأن المعلمين يعيشون حالة يرثى لها. والرئيس بري وعدنا بأنه فور صدور القانون في الجريدة الرسمية سوف يتكلم مع وزارة المالية لصرف المنحة في اليوم التالي". كما تمنينا على دولة الرئيس الذي لعب دورا وطنياً في المجلس النيابي ان يواصل لعب هذا الدور الوطني ويجمع الكتل السياسية كافة من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية، لان البلد كله معطل والحل الجذري للازمة هو إنتخاب رئيس للجمهورية ودوره المحوري لإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية".
بدوره، قال النائب أشرف بيضون :"هي زيارة شكر لدولة الرئيس وللجهد الإستثنائي والمتابعة الحثيثة لهذين القانونين اللذين يشكلان أهمية بالغة لشريحة واسعة خدمت الوطن من البوابة التربوية الخاصة على مدى أكثر من ثلاثة عقود وهو جهد حثيث بذلته لجنة التربية سواء عبر اللجنة الفرعية التي شكلت وكذلك اللجان المشتركة التي أنجزته قبل يومين من الجلسة التشريعية بناء لتوجيهات الرئيس نبيه بري وفي موضوع 650 مليارا نحن منذ صباح اليوم نتابع مع وزير المالية الذي وعد بأنه فور نشر القانون في الجريدة الرسمية سيكون المبلغ في متناول وزارة التربية لإحالته على صندوق التعويضات".
المعجم النيابي
على صعيد آخر، تسلم الرئيس بري من الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للجلسات في المجلس رياض غنام إصدار المعجم النيابي اللبناني.
أخبار لبنان
نبيه بري
الياس بو صعب
وزير الدفاع
الحكومة
نعمة محفوض
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