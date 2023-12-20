أميركا تعلن عن اتهامات بالإرهاب ضد عضو في حزب الله

أعلن مدعون أميركيون اليوم الأربعاء إنهم اتهموا "العضو المزعوم في حزب الله" صموئيل سلمان الرضا بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية فيما يتعلق بتفجير وقع عام 1994 في بوينس آيرس.