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الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو إضافية لقطاع التعليم في لبنان

أخبار لبنان
2023-12-20 | 14:42
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الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو إضافية لقطاع التعليم في لبنان
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الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو إضافية لقطاع التعليم في لبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، مساهمة إضافية بقيمة 40 مليون يورو في دعم قطاع التعليم في لبنان لمواصلة حصول الأطفال الأكثر ضعفاً على تعليم جيد. 

وسيساعد هذا الدعم الجديد، الذي ستنفذه اليونيسف، الفتيان والفتيات الأكثر تهميشا الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاما في الحصول على التعليم، من خلال تزليل بعض العقبات التي تقف أمام تسجيلهم في المدارس الرسمية. 

وكانت قد أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان عن هذا الدعم خلال زيارة ميدانية مشتركة برفقة وزير التربية والتعليم العالي وممثل اليونيسف إلى مدرسة رسمية في غزير.

وسيساعد هذا التمويل الجديد الحكومة في خططها لإصلاح وتحديث قطاع التربية، وسيساهم بشكل خاص في خطة وزارة التربية والتعليم العالي الخمسية للتعليم 2021-2025 والصندوق الائتماني للتربية (TREF).

وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي: "إنني في هذه الزيارة الميدانية اتقدم من الاتحاد الاوروبي ومن اليونيسف بالشكر والتقدير للوقوف إلى جانب وزارة التربية في خطتها الخمسية الشاملة وفي مشاريع تأمين التعليم للبنانيين والنازحين، سيما واننا نطبق سياسة الحكومة اللبنانية المرتكزة على الحق في تقديم التعليم الجيد للجميع. جولتنا اليوم على مبنى ثانوية غزير الرسمية بعد ترميمها، هي للإطلاع على توافر البيئة التربوية الملائمة لتقديم التعليم. ان هذه الثانوية تقع ضمن المجموعة الأولى من المدارس التي خضعت للترميم وهي 26 مدرسة، وتتابع اليونيسف عمليات الترميم راهنا في المجموعة الثانية وهي 80 مدرسة رسمية سيتم الانتهاء منها في العام المقبل لتعزيز بيئة تعليمية مواتية للطلاب في جميع أنحاء البلاد".

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال: "تم تجديد المدرسة التي نزورها اليوم وتجهيزها لضمان بيئة تعليمية أفضل تكون شاملة وغير منقطعة لجميع طلاب بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة". وأضافت: "إنها واحدة من بين إحدى عشرة مدرسة تم تحسينها بالفعل بفضل الدعم الذي قدّمناه، ويتمّ حالياً متابعة تأهيل 63 مدرسة إضافية". 

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بدعم التعليم الرسمي لجميع الأطفال في لبنان، في ضوء التحديات المتعددة التي يواجهها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون والمؤسسات التعليمية."

بدوره، قال ممثل اليونيسف لدى لبنان إدوارد بيجبيدير: "توفر المدارس مساحة آمنة. وهي اساسية لتحسين صحة الأطفال ورفاههم العقلي. ومع ذلك، وعلى الرغم من قيادة وزارة التربية والتعليم العالي لتوفير فرص تعليمية شاملة وجيدة لعدد متزايد من الأطفال الضعفاء، لا يزال العديد منهم خارج المدرسة". 

وأضاف: "نحن ممتنون للغاية للدعم طويل الأمد من الاتحاد الأوروبي والتزامه تجاه قطاع التعليم في لبنان لضمان ألاّ تقف كلفة الحصول على التعليم عائقا أمام أي طفل من الذهاب إلى المدرسة، وأن تبقى المدارس مفتوحة، وأن تتوفّر فيها بيئة شاملة وآمنة للتعلّم".

أخبار لبنان

الاتحاد الأوروبي

التعليم

لبنان

المدارس

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