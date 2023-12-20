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غادة ايوب لـ "حوار المرحلة": التمديد غير مرتبط برئاسة الجمهورية... وباسيل يظن دائماً أن هناك مؤامرة ضده
أخبار لبنان
2023-12-20 | 16:46
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غادة ايوب لـ "حوار المرحلة": التمديد غير مرتبط برئاسة الجمهورية... وباسيل يظن دائماً أن هناك مؤامرة ضده
شرحت النائب غادة أيوب أن تكتل "الجمهورية القوية" لم تحضر جلسة تشريع من أجل قانون عادي بل من أجل التمديد لقائد الجيش ومنع الشغور في هذه المرحلة الدقيقة.
واعتبرت خلال برنامج "حوار المرحلة" عبر الـ LBCI أنه لا يمكن ضرب الدستور والقانون، قائلة: "اليوم انقذنا المؤسسة العسكرية من الشغور فقائد الجيش لا يُمكن ان يُعيّن إلا بوجود رئيس للجمهورية، وأي قائد جيش جديد بحاجة للوقت للتكيف مع الوضع، في حين نحن لا نملك ترف الوقت حالياَ".
واشارت الى أنه لم يطرح تعيين رئيس اركان امام تكتل "الجمهورية القوية"، وقالت: "سنلجأ للقانون والدستور، ولسنا في مجلس الوزراء لكي نطرح آرائنا او طروحاتنا بهذا الشأن، والرئيس نجيب ميقاتي قال إن 19 وزيراً وافقوا على إصدار قانون التمديد، وهنا حصل اللغط".
وردّاً على المناكفات مع النائب جبران باسيل، قالت: "الخاسر الأكبر هو جبران باسيل، ويظن دائماً أن هناك مؤامرة ضده وكان همنا الا نسمح لباسيل بضرب الدولة والمؤسسة العسكرية حتى آخر نفس".
ورأت أن حزب الله في مرحلة حساسة ومشغول بحرب مع غزة وغير قادر على مواجهة مع الجيش اللبناني في الداخل.
وعن الحوار مع الرئيس نبيه بري، نفت أيوب أن يقوموا قاموا بأي صفقة تحت الطاولة، وقالت: "الرئيس بري على علم ان ما تكلمنا به امامه قمنا بتطبيقه، وإلا لما تقدمنا باقتراح قانون".
وشددت على أن لا ضغوطات داخل المعارضة، بل نقاش جدّي، ولا يوجد نكايات بين الجمهورية القوية والكتائب، وأنهم على توافق معهم في الأمور الجدية والاساسية.
وفي موضوع الرئاسة الجمهورية، ومدى ارتباطها بالتمديد لقائد الجيش، أكدت أيوب أن التمديد غير مرتبط برئاسة الجمهورية، داعية للذهاب الى مساحة مشتركة في جلسات تشريعية متتالية، ومن يصل بالديمقراطية فليصل، لافتة الى أن جلسة التمديد يُبنى عليها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي السياق، أكدت أيوب أن رئيس حزب القوات سمير جعجع لا تربطه أي علاقة بالعماد جوزيف عون بالشخصي، ولم يلتقيه، وطرح التكتل واضح انه نريد الشخص المناسب بالمكان المناسب على عكس من يحارب القائد عون لشخصه.
وفي كلام لافت، علّقت على لقاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون، بالقول: "فرنجية كان لديه حنكة سياسية إذ يعلم ان خصمه هو جبران باسيل وليس جوزيف عون".
وعن ما يحصل في الجنوب، تمنّت أن تسيطر الدولة والجيش على الحدود، قائلة: "عندما نطالب بحماية الجنوب وعدم جرنا للحرب يتم اتهامنا بأننا ضد الحزب ولسنا ضد اسرائيل".
اقتصادياً، اعلنت ايوب أن حاكم مصرف لبنان بالانابة يحاول تخفيف الكتلة النقدية وتوحيد سعر الصرف كي لا يكون هناك فرق بين سعر السوق والسعر الرسمي. وبالنسبة للموازنة، شرحت ان الدستور ينص على ان مجلس النواب لا يستطيع التشريع من دون انهاء الموازنة عند البدء بمناقشتها، معلنة رفض التصديق على الموازنة ما لم يتم ارسال قطع الحساب لعام 2022.
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