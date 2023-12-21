جعجع أثناء لقائه شيا: لبنان كان أمام إمتحان خطر الأسبوع الماضي لكنّه نجح

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ لبنان كان أمام إمتحان خطر، في الأسبوع الماضي، كاد أن يؤدي إلى إنزلاق غير محسوب النتائج.



وقال، خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة لدى لبنان دوروثي شيا، في معراب: "نجح لبنان بعدم السقوط في هذا الإمتحان، نتيجة جهود بُذلت، داخل المجلس النيابيّ، فجنّبته الفراغ على مستوى قيادة المؤسسة العسكرية وأعادت الثقة بدورها الرئيسيّ في حماية سيادة لبنان واستقلاله."



وأمل جعجع لو ينسحب هذا الجوّ البرلمانيّ البنّاء على إنتخابات رئاسة الجمهوريّة وتتحول هذه الخطوة الإيجابيّة قوة دفع تعيد إلتئام المجلس النيابيّ بدورات مفتوحة تسفر عن إنتخاب رئيسٍ فعليّ للبلاد "يتمتّع بقدرة إعادة بث الروح، في المؤسسات والأمل، في نفوس اللبنانيين."



كما أمل من الولايات المتحدة الأميركيّة الإستمرار في دعمها للبنان ومؤسساته، خصوصًا المؤسسات العسكرية، التي يعوَّل عليها بشكل أساسيّ، في المرحلة المقبلة.

ورافقت شيا المستشارة السياسية لدى السفارة ميغان سولر ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.