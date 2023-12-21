كرم لغوتيريس: لإيجاد حلول لمعضلة اللجوء ولتنفيذ القرارات الدولية

سلّم رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في نيويورك، مذكّرة مفصّلة عن الهواجس اللبنانية، طالبًا مساعدة المنظمة الدولية، التي كان لبنان أحد مؤسسيها على ايجاد حلول، عبر وكالاتها العاملة على الأرض لمعضلة اللجوء وتنفيذ القرارات الدولية.



وشكره على مواقفه حيال المجازر الإسرائيلية، في غزة وإصراره على وقف النار ودخول المساعدات الطبية والغذائية إلى القطاع.



وتناولا البحث في الطرق، لإبعاد خطر الحرب عن لبنان.

