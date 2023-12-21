غارة إسرائيلية تودي بحياة إمرأة مسنّة في الجنوب

قتلت غارة إسرائيلية إمرأة مسنة وأصابت زوجها، في منزلهما، في الجنوب.



وأعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ القوات الجوية نفّذت ضربات إنتقامية على أهداف لـ"حزب الله"، بما في ذلك الموقع، الذي شنت منه الجماعة هجومًا مساء الأربعاء.



ويرتفع بهذا عدد القتلى المدنيين، جراء القصف الإسرائيليّ، لجنوب لبنان، في الأسابيع القليلة الماضية إلى نحو 20 بينهم صحافيون وأطفال، حسب إحصاء رويترز.



وأدت ضربة إسرائيلية أخرى، خلال الليل، إلى مقتل عضو، في "حزب الله".