جعجع لبري: للمشاورات الجانبيّة للوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية

أبدى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع استعداده، في حال أراد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن طريق التوافق.



وأكّد، في بيان، وجوب أن يكون التوافق على غرار ما حصل، في موضوع تمديد سن التقاعد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخليّ وألّا يكون إلّا من خلال الإتّصالات الجانبيّة الهادئة وليس عبر طاولة حوار إستعراضيّة "شهدنا الكثير منها في السنوات الـ15 الأخيرة والتي لم تؤتِ يومًا بثمرة واحدة".



وقال: "إذا كان الرئيس بري يريد التوافق على رئيس جمهورية فعليّ، فالطريقة الوحيدة للوصول إلى هذا التوافق تكون إذًا، بالمشاورات الجانبيّة."