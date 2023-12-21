المقاومة الإسلامية:‏ إستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم رداً على الاعتداءات على المنازل وإستشهاد مواطنة

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انه "رداً على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية وإستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر اليوم بإستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".



وأكدت المقاومة مجدداً أنها لن تتهاون إطلاقاً بالمس ‏بالمدنيين ولن تسمح ‏بإستباحة قرانا وبلداتنا‏ وسترد على اي اعتداء بضرب المستوطنات في ‏شمال فلسطين المحتلة.‏