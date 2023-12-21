منسق عام المؤسسات المارونية: الازمة الوطنية تقتضي اقصى اشكال التضامن والتعاون بيننا

شدد منسق عام المؤسسات المارونية انطوان ازعور على أن الازمة الوطنية القائمة تقتضي اقصى اشكال التضامن والتعاون بيننا، تعزيزًا لصمود اللبنانيين في ارضهم.



وأكد أزعور، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنه يتوجب علينا وقفة ضمير نتساءل معها عن مدى امانتنا لرسالتنا وللمسؤوليات الموكولة الينا، معتبرا ان انعدم الامانة هذه يبتعد بمسؤولية البعض عن مفهوم الخدمة والتضحية، فتتعثر جهودنا وتهتز وحدة عملنا المؤسساتي، على قاعدة، ان ليس كل ما نراه منتظما هو منتظم، وكل ما نراه سليما هو سليم.



واشار ازعور الى الاعداد لورشة عمل، برعاية الراعي، نضع خبراتها وتوصياتها لدعم خدمة المحبة في كنيستنا ووطننا ببعديها الانساني والتنموي.