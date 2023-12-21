الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منسق عام المؤسسات المارونية: الازمة الوطنية تقتضي اقصى اشكال التضامن والتعاون بيننا

أخبار لبنان
2023-12-21 | 08:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منسق عام المؤسسات المارونية: الازمة الوطنية تقتضي اقصى اشكال التضامن والتعاون بيننا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
منسق عام المؤسسات المارونية: الازمة الوطنية تقتضي اقصى اشكال التضامن والتعاون بيننا

شدد منسق عام المؤسسات المارونية انطوان ازعور على أن الازمة الوطنية القائمة تقتضي اقصى اشكال التضامن والتعاون بيننا، تعزيزًا لصمود اللبنانيين في ارضهم. 

وأكد أزعور، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنه يتوجب علينا وقفة ضمير نتساءل معها عن مدى امانتنا  لرسالتنا وللمسؤوليات الموكولة الينا، معتبرا ان انعدم الامانة هذه يبتعد بمسؤولية البعض عن مفهوم الخدمة والتضحية، فتتعثر جهودنا وتهتز وحدة عملنا المؤسساتي، على قاعدة، ان ليس كل ما نراه منتظما هو منتظم، وكل ما نراه سليما هو سليم. 

واشار ازعور الى الاعداد لورشة عمل، برعاية الراعي، نضع خبراتها وتوصياتها لدعم خدمة المحبة في كنيستنا ووطننا ببعديها الانساني والتنموي.

أخبار لبنان

منسق عام المؤسسات المارونية

الراعي

LBCI التالي
برّي لـ"الجمهورية": الرئاسة شغلي الشاغل
الأب عازار يوضح: لم اُدلِ بأيِّ تصريحٍ في شأن إضراب المدارس الكاثوليكيَّة المفتوح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-12-20

الراعي إستقبل السفيرة الأميركية في زيارة وداعية وإلتقى السفير البابوي

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-19

الراعي استقبل وفد طاولة حوار المجتمع المدني والمدير العام لكازينو لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-18

الراعي مستقبلاً شقير: عجلة الدولة ستبقى معطلة من دون رئيس

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-17

الراعي: التمديد لقائد الجيش جنّب لبنان خطر أزمة سياسيّة وأمنيّة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:55

"المالية" تعلن آلية تقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل عبر النظام الالكتروني

LBCI
أخبار لبنان
11:39

حمية خلال استقباله الرحلة الأولى للخطوط الجوية الجزائرية: رحلتان أسبوعيا على خط الجزائر - بيروت بدءا من 9 كانون الثاني

LBCI
أخبار لبنان
11:17

الأبيض يُطمئن: الآلية الجاري البحث فيها ستؤمن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بشكل مستمر ومن دون أي انقطاع

LBCI
أخبار لبنان
11:13

إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان: لإدخال قواعد المحاسبة العمومية والرقابة المالية إلى القوانين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-18

"اعتقدت انني أسمع أصواتاً في رأسي"... كانت تعمل في منزلها عندما سمعت عطسة خفيفة :هذا ما اكتشفته في شجرة الميلاد!

LBCI
عالم الطبخ
2023-11-26

"ميل فوي دجاج"...إليكم كيفية تطبيق هذه الوصفة الشهية والمميزة (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-21

5 أطعمة صحية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي... تعرفوا إليها!

LBCI
فنّ
2023-12-20

"كفاية بقى شتائم"... رسالة رضوى الشربيني بعد طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

إتحاد بلديات الضاحية يتخذ قرارات حازمة مع بداية السنة بسبب أزمة نفايات

LBCI
أخبار لبنان
07:48

كيف تبدو صورة الميدان الجنوبيّ اليوم؟

LBCI
امن وقضاء
07:08

مولوي: القوى الأمنية ستكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائيّة

LBCI
أخبار سياسية
04:58

ميقاتي: من غير المسموح التعرض لمقام رئاسة الحكومة من قبل أي كان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بايدن يخسر تأييد الأميركيين: ما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

إنجاز لبناني عالمي جديد في لعبة الساندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

مفوضية شؤون اللاجئين تخفض المساعدات بدون تنسيق مع الدولة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

البحر الأحمر: ساحة مفاوضات أميركية إيرانية أم ساحة مواجهة مفتوحة بينهما؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ملف الأسرى لدى حماس... محادثات وتخبط إسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:57

المدارس الكاثوليكية أعلنت الإضراب المفتوح

LBCI
خبر عاجل
14:35

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنعمل على اغتيال إسماعيل هنية وخالد مشعل ولن يموتا موتا طبيعيا

LBCI
آخر الأخبار
13:21

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر يؤكد للـ LBCI التزام جميع المدارس بالإضراب المفتوح اعتباراً من صباح غد وحتى اعادة النظر بالتشريع

LBCI
منوعات
12:18

قررت ممارسة الجنس مع رجال غير زوجها بموافقته... والسبب: مهني؟!

LBCI
خبر عاجل
06:11

الفصائل الفلسطينية تعلن رفضها لأي محادثات في شأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين

LBCI
اخبار البرامج
14:58

أمه شوهته لأنه صبي...قصة أبو بسام "الوحش" مأساوية: تزوجت سيدة كفيفة حتى لا تراني!

LBCI
حال الطقس
00:20

من منتصف ليل اليوم.. أمطار غزيرة برق ورعد وتشكّل للسيول

LBCI
اخبار البرامج
15:13

"عمري 15 سنة لكنني أشعر أن عمري 60"... بسام: أمي كفيفة وأبي "الوحش" ويوميتي 400 ألف ليرة وهذه قصتي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More