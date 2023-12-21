إجتماع بين ميقاتي وسليم والمرتضى... وهذا ما في التفاصيل

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوزير الدفاع موريس سليم ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في السرايا.



وجاء الإجتماع بناءً على طلب مرتضى، الذي اصطحب معه الوزير سليم.



وعبّر سليم عن أسفه لسوء التفاهم الذي حصل سابقًا.



وأكّد احترامه لمقام رئاسة مجلس الوزراء.



وبحثوا في الأوضاع العامة، لا سيما الوضع جنوبًا ووجوب التعاون، ببن الجميع، على تحصين الوضع الداخليّ وعلى انتظام عمل المؤسسة العسكرية وفقًا للقوانين والأنظمة والأعراف.



وأشار سليم إلى أنّه وميقاتي اتفقا على أن هذا المسار سيستمر لمعالجة كل ما من شأنه أن يحصّن المؤسسة العسكرية وأن يصب، في خدمة الوطن وسلامته.



وردًا على ما إذا كان سيحضر جلسة للحكومة لتعيين رئيس الأركان، قال: "المقاربة وللأسف في الإعلام تكون دائما مبتورة، إذ إنّ القصة ليست قصة رئيس أركان، بل هناك مؤسستان وهذا الأمر لا يعرفه الرأي العام ووزارة الدفاع الوطنيّ تضم أربع مؤسسات رئيسية ومؤسسة الجيش واحدة منها وهي المؤسسة الأم والكبرى."



وأضاف: "هناك مؤسستان شاغرتان أيضًا، هما المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة وهاتان المؤسستان ترتبطان مباشرة بوزير الدفاع وهناك المجلس العسكريّ، الذي يشكل المؤسسة الرابعة."



ولفت إلى أنّ رئيس الأركان عندما يطرح موضوعه يطرح بشكل مبتور بالنسبة لحالة الشغور في المؤسسات العسكرية، "وهذا موضوع كنت بادرت لمعالجته منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولكن مرت أمور عديدة، جعلت الظروف لا تسمح باكتمال هذه الامور."