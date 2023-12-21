شقير يستقبل مفتي البقاع وتأكيد على ترسيخ التعاون المشترك لمواجهة التحديات

بحث رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير مع مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي على رأس وفد في الأوضاع العامة في البلاد والتحديات التي يواجهها اللبنانيون بشكل عام وأهالي البقاع بشكل خاص وسبل مواجهتها.

وضم الوفد رئيس دائرة الأوقاف في البقاع محمد عبد الرحمن، أمين سر دار الفتوى الشيخ عاصم الجراح، المدير الإداري للأزهر في البقاع الشيخ عمر جانبيه، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين وبحضور الوزير السابق محمد رحال وعدد من أعضاء تجمع "كلنا لبيروت".



وأكد شقير على أعلى درجات التشاور والتعاون مع المفتي الغزاوي في مختلف الأمور ذات الإهتمام المشترك وعلى العمل سوياً من أجل مواجهة المشاكل والتحديات التي يعاني منها أهلنا في البقاع.



وشدد شقير خلال اللقاء على ضرورة خروج القوى السياسية من أدائها السلبي والذهاب لإنتاج حلول بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والنهوض بالبلاد لأن ذلك وحده كفيل بمعالجة مختلف الأزمات التي يعاني منها لبنان والمواطنين.



وأعرب المفتي الغزاوي بدوره، عن سروره باللقاء مع الوزير شقير وتجمع كلنا لبيروت، منوهاً بمواقف شقير الوطنية والإنسانية في خدمة لبنان واللبنانيين.



وأكد ضرورة لَمّ شمل الجميع في خدمة المسلمين السنة واللبنانيين وكذلك ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ومعالجة المشاكل الاجتماعية والمعيشية والحياتية، وإخراج البلد من أزماته الكثيرة وتمكينه من إستعادة عافيته.