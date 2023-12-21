الأبيض يُطمئن: الآلية الجاري البحث فيها ستؤمن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بشكل مستمر ومن دون أي انقطاع

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا ضم الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال: المال والصحة العامة الدكتور فراس الأبيض والمدير العام للمالية جورج معراوي.



وأوضح الأبيض أن "البحث تركز على موضوع استدامة تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، وتم الإتفاق على حلول تضمن توفير الأموال اللازمة لذلك".



وطمأن الأبيض المرضى، مؤكدا أن "الآلية الجاري البحث فيها ستؤمن الأدوية بشكل مستمر ومن دون أي انقطاع".