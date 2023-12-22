ميقاتي: يبدو أنّ وزير الدفاع أوعز له بتغيير آرائه

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصًا أنّ المؤشرات تدّل على إعادة انطلاق البلد نحو عافيته.



وأشار إلى أنّ هدف الحكومة ليس السيطرة على صلاحيات رئيس الجمهورية، بل تسيير العمل والمحافظة على التوازن الوطنيّ.



ولفت إلى أنّ الحل، في الجنوب اللبنانيّ هو في تنفيذ القرارات الدولية كلها.



واستغرب ميقاتي ما ورد عن لسان وزير الدفاع، اليوم، لأنّ اجتماع أمس انتهى وديًا.



وقال: "لكن يبدو أنّ الوزير أوعز له بتغيير آرائه."



وفي شأن الملابسات التي أحيطت بالتمديد لقائد الجيش رأى ميقاتي أنّ النتيجة كانت جيدة تمثّلت بالإستقرار في الجيش اللبنانيّ.