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لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة: خطوة التّمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة كسرٌ لدوّامة الفراغ
أخبار لبنان
2023-12-22 | 02:41
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لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة: خطوة التّمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة كسرٌ لدوّامة الفراغ
إعتبرت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة (LACC) أنّ إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، في مجلس النواب، كسرٌ لدوّامة الفراغ وهو خطوة أساسية باتجاه انتخاب رئيس/ة للجمهورية بأكبر قدر من التوافق الوطنيّ".
وقالت، في بيان: "لذلك فإن اللبنانيّين، في الاغتراب، يدعمون مجلس النواب على هذا العمل الداعم لسيادة لبنان."
وأعرب البيان تأييد لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية (LACC) كل عمل يقوم به نواب لبنان لضمان عدم حصول فراغ في مؤسسات الدولة.
ورأى البيان أنّ هذا التمديد لقائد الجيش ولقادة الأجهزة الأمنيّة هو دعم لمؤسسات الدولة جميعها وخطوة مهمّة لاستكمال الانتظام بدور الدولة.
وانتهى البيان إلى القول: "إنّ اللبنانيين، في الإغتراب، يدعمون مجلس النواب على هذا العمل الداعم لسيادة لبنان."
وتجدر الإشارة إلى: "أنَّ لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، تضمّ ثماني منظّمات أميركيّة – لبنانيّة هي: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة(LARP)، لبنانيون من أجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، لبناننا الجديد(ONL)، دروع لبنان الموحّد (SOUL)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU) ،ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفتِه المنظّمة الّلبنانيّة الإستشاريّة للّجنة."
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