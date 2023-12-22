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رولان خوري للـLBCI: نعمل من أجل تجديد الامتياز الذي يمتلكه كازينو لبنان

أخبار لبنان
2023-12-22 | 04:27
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رولان خوري للـLBCI: نعمل من أجل تجديد الامتياز الذي يمتلكه كازينو لبنان
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رولان خوري للـLBCI: نعمل من أجل تجديد الامتياز الذي يمتلكه كازينو لبنان

أعلن رئيس مجلس الادارة - المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري انه " في رأس السنة يصبح كازينو لبنان مدولرًا 100%".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI انه "بسبب حرب غزة انخفضت الارقام في كازينو لبنان، ولكن بعد الهدنة التي حصلت عادت الحركة ولا سيما مع الوافدين".

واضاف "يجب أن نعمل من أجل تجديد الامتياز الذي يمتلكه كازينو لبنان، والذي ينتهي عام ،2026 ونحن ندفع 50% للدولة من المداخيل وليس من الارباح".

ولفت الى ان هناك مساحات كبيرة للاستثمار في كازينو لبنان و"لدينا الاموال وما نحتاج اليه هو تمديد امتياز كازينو لبنان الى 10 سنوات كما نحتاج الى استقرار في البلد".

وقال خوري "عملنا منذ 3 سنوات على ارشيف لكازينو لبنان بالتعاون مع جامعة الروح القدس - الكسليك، وسيُنشر على الموقع الالكتروني مع بداية السنة الجديدة ".

وأكد انه ما من توظيفات جديدة في كازينو لبنان، وان هذه السنة لم يحقق الكازينو ربحًا ولكنه لم يخسر.
 
وشدد خوري على ان هناك تواصلاً وتفاهماً بين الادارة والنقابات في الكازينو مشيراً الى ان الادارة في الكازينو ليست ضد الموظف كما ان الموظف ليس ضد الادارة  ويشكلون فريقا واحداً. وأمل خوري في ان نتمكن الادارة  في السنة الجديدة في التوصل الى سلسلة رواتب تحمي الموظفين.
 
وكشف خوري انه منذ تشكيل مجلس ادارة كازينو لبنان تم الاتفاق على ابعاد السياسة عن مجلس الادارة والموظفين، لافتاً الى ان مجلس الادارة متناغم مع بعضه البعض وان القرارات لا تتخذ الا بالاجماع  خصوصا وان 99 في المئة من القرارات اتخذت بالاجماع. 
 
واوضح خوري ان الجميع متعاون في هذا الاطار وقال: "شخصياً اعرض كل شيء على مجلس الادارة حفاظا على الشفافية علما انه من اولوياتي ان استمع الى آراء مجلس الادارة نظرا للخبرات التي يتمتع بها اعضاؤه ومن شأنها تحسين نظرتي للامور. علماً انني لا انظر الى مجلس الادارة من زاوية حزبية او طائفية لأن الجو هوالعمل لمصلحة الكازينو" .
 
وشكر خوري  مجلس الادارة الذي بفضله نجحت الادارة مؤكدا ان العمل سيستمر على هذا النحو.



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