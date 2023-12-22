شقير يطلق حملة لقاح الانفلونزا المجانية في المركز الصحي التابع لدار الفتوى

أطلق رئيس جمعية "بيروت الخير" الوزير السابق محمد شقير حملة لقاح الانفلونزا المجانية في المركز الصحي العام التابع لدار الفتوى – عائشة بكار، التي تستهدف جميع الأعمار والتي تستمر حتى الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها شقير الى المركز يرافقه د. سامر سوبرة، حيث كان في استقباله رئيس اللجنة الإدارية بالإنابة للمركز كمال فارس والدكتور محمد سوبرة ومدير المركز الشيخ الدكتور محمود الخطيب.

بعد ذلك التقى شقير إدارة المركز واطلع منهم على سير أعمال فيه واحتياجاته. ثم جال مع الحضور في أرجائه واطلع على الخدمات الصحية المختلفة التي يوفرها للمواطنين.

وبعد انتهاء الجولة أثنى شقير على الأعمال الخيرية والتقديمات الصحية التي يوفرها المركز برعاية ودعم دار الفتوى، و"هذا دعم مشكور ومقدر جداً، خصوصاً في ظل الضائقة الحياتية والمعيشية التي يمر فيها اللبنانيين".

وشدد شقير على ضرورة تفعيل الأعمال الخيرية والشراكة الاجتماعية خدمةً لمجتمعنا، مؤكداً وقوف جمعية "بيروت بخير" إلى جانب المركز في سعيه وجهوده التي يبذلها خدمةً لأهل بيروت.