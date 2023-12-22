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o
متن
18
o
كسروان
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o
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تصعيد على الجنوب اللبنانيّ وهذه التفاصيل
أخبار لبنان
2023-12-22 | 07:54
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تصعيد على الجنوب اللبنانيّ وهذه التفاصيل
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تصعيد على الجنوب اللبنانيّ وهذه التفاصيل
تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن فرض رقابة عسكرية على حدث أمنيّ في الشمال عند الحدود مع لبنان.
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