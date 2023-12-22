ميقاتي من بكركي: المعالجة الأساسية تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

ميقاتي من بكركي: المعالجة الأساسية تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

حضرت التطورات الأمنية في الجنوب في بكركي خلال اجتماعِ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع رئيسِ الحكومة نجيب ميقاتي تهنئةً بالأعياد.



وفي وقت تم بحث العديد من المواضيع، لا سيما الأوضاع التي يمر بها البلد وكيفية معالجتها، أكد ميقاتي أن المعالجة الأساسية، برأي الراعي وبرأيه، تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة الإنتطام العام إلى البلد.

