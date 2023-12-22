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ميقاتي: لبنان مستعد لتطبيق القرار 1701 بشرط إنسحاب إسرائيل من أراض حدودية محتلة

أخبار لبنان
2023-12-22 | 08:20
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ميقاتي: لبنان مستعد لتطبيق القرار 1701 بشرط إنسحاب إسرائيل من أراض حدودية محتلة
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ميقاتي: لبنان مستعد لتطبيق القرار 1701 بشرط إنسحاب إسرائيل من أراض حدودية محتلة

ميقاتي: لبنان مستعد لتطبيق القرار 1701 بشرط إنسحاب إسرائيل من أراض حدودية محتلة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الجمعة أن بلاده مستعدة لتطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة والذي ينص على إبعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل بشرط انسحاب الدولة العبرية من أراض حدودية محتلة يطالب بها لبنان.
     
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأحد إنه "يجب إجبار حزب الله على الإنسحاب شمال نهر الليطاني"، مضيفًا أن "هناك طريقتان للقيام بذلك: إما بالدبلوماسية وإما بالقوة". 

وتعليقًا على التوتر الحاصل على الحدود، رأى أن "الحل موجود وهو في تنفيذ القرارات الدولية، من إتفاقية الهدنة بين لبنان والعدو الإسرائيلي (1949) والقرار 1701 وكل القرارات الدولية".
     
وأكد أننا "على استعداد للإلتزام بالتنفيذ شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الأراضي المحتلة".
     
وبحسب مكتب ميقاتي، فإنه يشير إلى الأراضي التي يطالب بها لبنان ولا تزال تحتلها إسرائيل منذ إنسحابها من جنوب لبنان عام 2000: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر.
     

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