السفير الفرنسي في المستشفى الحكومي الجامعي - الكرنتينا

تفقد السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو المستشفى الحكومي الجامعي الجديد في الكرنتينا، بعد الإنتهاء من إعادة تأهيله وترميمه بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء تفجير الرابع من آب في مرفأ بيروت، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور ميشال مطر ومديرة المستشفى كارين صقر ورئيس قسم الأطفال الدكتور روبير صاصي وعضوا المجلس الدكتور كريكور أدجيديان ونقولا رباط.وشكر الدكتور مطر السفير الفرنسي على زيارته التفقدية التي تزيدنا أملًا أن فرنسا صديقة لبنان ستبقى إلى جانبه وهو المثقل بالهموم السياسية والإقتصادية والمعيشية والصحية والإنسانية.وقال مطر للسفير: "أحملك من لبنان وبإسم الجسم الطبي والتمريضي والإداري للمستشفى الجامعي الحكومي التاريخي في الكرنتينا، تحياتنا لفرنسا رئيسًا وحكومة وشعبًا للدعم المستمر للبنان، والشكر يتجدد للمساهمة التي قدمتها فرنسا لإعادة تأهيل هذا المستشفى الذي يبقى أمل المحتاجين للطبابة والإستشفاء وهم لا قدرات مالية لديهم للذهاب إلى المستشفيات الخاصة، وبالتالي أمل الذي لا تغطيات إستشفائية لديهم."