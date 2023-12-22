ميشال الدويهي: مستمر بمتابعة أزمة المرامل في تنورين حتى إحداث خرق

أعلن النائب ميشال الدويهي، أنه يتابع موضوع التعديات البيئية في منطقة تنورين منذ فترة، حيث تنتشر المرامل العشوائية.



ورأى في منشور له عبر موقع "فايسبوك"، أن الدولة تتعامل مع هذا القطاع كما كل القطاعات، بتهاون، واضعة اهالي المنطقة الواحدة ليشتبكوا ضد بعضهم البعض، مع العلم ان هناك قوانين ومراسيم قد صدرت في الماضي لتنظيم عمل المرامل والكسّارات.



واعتبر أن المسؤولية الاساسية تقع على الوزارات المعنية أي البيئة والداخلية لبذل جهد اكبر بهذا الخصوص وعلى الحكومة كسلطة تنفيذية، لتنظيم هذا القطاع الذي يحتاج لرؤية شاملة كما كل القطاعات، اضافة الى مسؤوليتها في حماية البيئة على حدّ تعبيره.



وأكد الدويهي أنه مستمر بمتابعة ازمة المرامل في تنورين وغير تنورين حتى إحداث خرق مع الوزارات المعنية لتنفيذ القوانين المتعلقة بهذه المسألة.