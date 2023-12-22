مولوي: ضيط حوالى ٩ مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى كينيا

مولوي: ضيط حوالى ٩ مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى كينيا

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه على أكس عن عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك.



وقد ضبطت الشعبة خلال العملية حوالى ٩ مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت إلى كينيا كوجهة أولى.



وأشار مولوي إلى أن التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين.