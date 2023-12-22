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ميقاتي شدد في اتصال هاتفي مع نظيرته الدنماركية على ضرورة الإسراع بوقف الحرب في غزة

أخبار لبنان
2023-12-22 | 13:49
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ميقاتي شدد في اتصال هاتفي مع نظيرته الدنماركية على ضرورة الإسراع بوقف الحرب في غزة
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ميقاتي شدد في اتصال هاتفي مع نظيرته الدنماركية على ضرورة الإسراع بوقف الحرب في غزة

ميقاتي شدد في اتصال هاتفي مع نظيرته الدنماركية على ضرورة الإسراع بوقف الحرب في غزة

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالًا من رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن شكرته خلاله على الرسالة التي وجهها إليها، مثمنًا "القرار الذي اتخذه البرلمان الدنماركي بشأن حظر حرق المصحف الشريف".

وتم خلال الإتصال عرض العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في غرة وجنوب لبنان.

كما تم التشديد على "ضرورة الإسراع في وقف الحرب والتوصل إلى حل سلمي عادل وشامل".

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