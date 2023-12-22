مولوي متفقدا المطار: الحركة ناشطة وكل الأجهزة تعمل بكفاءة

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن أداء الأجهزة العاملة في المطار أكثر من جيد وأن الناس مرتاحة، لافتا الى أن كل العاملين في المطار ومعهم جهاز امن المطار يقومون بمهام كبيرة وجبارة بتضحية ومحبة.



وقال مولوي في جولة تفقدية قام بها مساء اليوم لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عشية الأعياد: "مهما صعبت الظروف رسالتنا واضحة، رسالة بناء الدولة، رسالة القوة والمواجهة والامن والأمان والمحافظة على لبنان. المطار هو واجهة لبنان وهو أول صورة للبنان ويجب أن يبقى ويكون دائما صورة لبنان الحلوة.



وشدد مولوي على انه رغم المصاعب الاقتصادية، فإن الفريق الذي يعمل في المطار وجهاز امن المطار يقومون بعمل كبير وعلى أنه رغم كثافة الطائرات التي وصل عددها بين مغادرة ووصول باليوم الواحد الى 162 طائرة وعدد المسافرين باليوم الواحد الى 23500 مسافر من والى المطار.



وقال: "نحن وجهاز أمن المطار وكل الأجهزة المنضوية تحته من جيش وقوى امن داخلي وأمن عام وجمارك نقوم بكل الواجبات، ورسالتنا للبنانين هي الإيمان والمسؤولية.ورسالتنا لجهاز امن المطار وكل العاملين بالمطار الخدمة ومن ثم الخدمة".



واضاف: "نعمل لتأمين كل المتطلبات اللازمة مع مدير عام قوى الأمن الداخلي لزيادة عدد العناصر والضباط والتفتيشات والذين يجب ان يكونوا على درجة عالية من التدريب وكذلك في السرية وايضا بالامن العام لزيادة عدد العناصر على الكونتورات وتحديث الأنظمة ليصبح اداؤها افضل وبالتالي أسرع".



وردا على سؤال، قال: "ان عدد الطائرات خلال هذه الفترة ازداد والناس تريد المجيء الى لبنان وؤية هذا البلد الجميل رغم كل التحديات العالم باقية والمطار باق ولبنان باق".



وعن أداء الأجهزة العاملة في المطار، قال: "في الحقيقة الأداء اكثر من جيد والناس مرتاحة وربما مطارنا مثل أحسن مطارات العالم. هذا مع العلم انه في أهم واحسن مطارات العالم يوجد زحمة اكثر مما هو موجود هنا وما نستطيع قوله ان كل العاملين في المطار ومعهم جهاز امن المطار الذي نشرف عليه يقومون بمهام كبيرة وجبارة بتضحية ومحبة".



ولفت الى أنه على الرغم من كل التوترات والحكومة تقوم بكل ما هو مطلوب لتوفير الامن والأمان والمطار جيد واعداد المسافرين مبشرة وجيدة.



وعن التهديدات للمطار قال: "إن المطار في أمان طالما اللبنانين عندهم الإيمان".



وأضاف: "على رغم كل الغصة وما يدور في الجنوب اللبناني الذي نتمنى له الأمان والحكومة اللبنانية تعمل على امانه وعلى امان كل المواطنين الجنوبين فإن الكثير من شركات الطيران عادت وتبشر انها عادت الى مطار رفيق الحريري الدولي".



هذا واشار الى ان عددا مهما من السياح الذين يصلون الى لبنانهم من العرب.