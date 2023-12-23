خواجه للـLBCI: أتمنى على الكتل النيابية إعادة النظر بمبادرة بري الرئاسية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر أن الهاجس الاول اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية لانه لا يمكن الاستمرار مع حكومة تصريف أعمال، متمنيا على الكتل النيابية إعادة النظر، وتحديدا كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بمبادرة بري الرئاسية المتوازنة والعملانية التي ستأتي برئيس بعشرة ايام.



وأوضح خواجه، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن مبادرة الرئيس بري تتركز على حوار أولا تتبعها جلسات انتخابية مفتوحة لانتخاب رئيس.



وفي سياق آخر، شدد خواجه على أن الاسرائيليين هم من يخرقون القرار 1701 وليس لبنان.



وأكد أنه منذ اليوم الاول على اندلاع الاشتباكات على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، كانت المقاومة تحاول إبقاء المناطق والقرى الحدودية بعيدة عن الخطر، وهي لا تزال حتى اليوم ملتزمة قواعد الاشتباك.



ورأى أن المقاومة في الجنوب أجرت مجموعة من التدابير الاحترازية لمنع وقوع حرب اسرائيلية على لبنان وليس العكس.



أما فيما خص مشهد فيضان الطرقات يوم امس والمستمر حتى اليوم، فتمنى عضو كتلة التنمية والتحرير على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن يكون هناك تعاون بين الوزارات الخدماتية وتنسيق جدي بينها لمعالجة المسائل التي تهم المواطنيين.







































