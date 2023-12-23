ميقاتي: ما حصل بالطرق التي اقفلتها السيول والاتربة سيكون محور ملاحقة ادارية وقضائية

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن ما حصل بالطرق التي اقفلتها السيول والاتربة بفعل العاصفة المناخية القوية التي يشهدها لبنان ، لا سيما في منطقة الكرنتينا ومجرى نهر بيروت، سيكون محور ملاحقة ادارية وقضائية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين.



ووجّه ميقاتي، خلال جولة تفقدية على هذه الطرق، التحية الى عناصر الدفاع المدني واطفائية بيروت على الجهود التي بذلوها من أجل انقاذ المواطنين الذين حاصرتهم السيول وفتح الطرق وعلى عمليات الانقاذ الطارئة التي قاموا بها.